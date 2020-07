Città dell'Olio, Stefania Moccoli riconfermata Consigliera Nazionale - Tuttoggi

Stefania Moccoli è stata riconfermata Consigliera nazionale dell’Associazione nazionale Città dell’Olio.

L’Assessora del Comune di Trevi (PG) con voto espresso dall’Assemblea nazionale riunitasi a Roma – resta in carica e continuerà a far parte dell’organo politico e di rappresentanza della Rete che riunisce 330 territori olivetani italiani.

Con le sue 19 Città dell’Olio l’Umbria terra di olio dalla lunga tradizione, ha un ruolo strategico all’interno dell’Associazione nazionale che da 25 anni si occupa di promozione e valorizzazione della cultura dell’olio e del paesaggio olivicolo.

“Ringrazio i colleghi amministratori per questa riconferma e in particolare i delegati umbri per la fiducia accordatami, sono certa – ha dichiarato Stefania Moccoli – che lavoreremo bene insieme al gruppo di coordinamento dell’Umbria nella direzione di un sempre maggior protagonismo dei territori e della cultura olivicola.

Ringrazio il Presidente uscente Enrico Lupi per il grande impegno profuso in questi anni e auguro al neoeletto presidente Michele Sonnessa un buon lavoro.

“L’Umbria è una regione leader nel settore dell’olio da sempre protagonista sui mercati con le sue eccellenze — ha dichiarato il neoeletto presidente Michele Sonnessa.

“In questi anni le Città dell’Olio umbre hanno lavorato in sinergia e molto seriamente alla promozione del prodotto olio non scindendola mai dalla promozione dei luoghi di produzione dell’olio, costruendo iniziative mirate e di successo.

Dobbiamo continuare in questa direzione per rafforzare e condividere progettualità innovative in grado di valorizzare i luoghi dell’olio, investendo su una strategia di marketing coordinata che sfrutti la grande opportunità del turismo di prossimità.

Un turismo lento e attento che invita alla scoperta dei nostri borghi autentici e le nostre città di identità”.