Citerna, borracce agli studenti per una scuola sempre più "plastic free" - Tuttoggi

L’Amministrazione comunale di Citerna prosegue la campagna di sensibilizzazione dei più giovani al riciclaggio e all’uso consapevole delle risorse.

Per il secondo anno consecutivo, infatti, sono state consegnate a tutti gli alunni delle scuole comunali le borracce in alluminio con il logo del Comune, che i ragazzi potranno utilizzare per l’intero anno scolastico, in sostituzione alle bottiglie di plastica usa e getta.

L’iniziativa, promossa in sinergia dall’assessore alla scuola Anna Conti e dall’assessore all’ambiente Paolo Carlini, è stata prontamente supportata dalla Sogepu, attraverso una collaborazione costruttiva finalizzata all’educazione dei giovani al rispetto dell’ambiente e alla gestione consapevole dei rifiuti.

“In questo anno particolare abbiamo voluto dedicare alle nostre scuole un impegno e un investimento economico ancora maggiore – dice l’assessore Conti -. Abbiamo lavorato molto per poter garantire un anno scolastico in presenza per tutti gli studenti, in ambienti sicuri e confortevoli, dotando le scuole di tutti gli strumenti necessari. Le borracce rappresentano un piccolo strumento che veicola un grande messaggio: il futuro del mondo è dei ragazzi e grazie all’azione individuale ognuno può contribuire a rendere migliore e sicuro l’ambiente“.

Sulla stessa linea, l’assessore all’ambiente Carlini aggiunge: “Promuovere una campagna per un territorio green e libero dalla plastica è un obiettivo che ci siamo prefissati fin dall’inizio della nostra amministrazione. La distribuzione delle borracce permetterà di risparmiare un rifiuto di oltre 60 mila bottiglie di plastica per anno scolastico. Pertanto vogliamo continuare questa campagna anche per gli anni successivi, augurandoci che tutti gli altri Comuni facciano lo stesso”.