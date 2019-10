Circolazione stradale Foligno, cambia segnaletica della Ztl

Probabilmente solo gli automobilisti più attenti si saranno accorti del cambiamento delle indicazioni stradali per accedere alla Ztl (Zona a traffico limitato) di Foligno.

Da ieri, in applicazione delle linee guida sulla regolamentazione delle circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato emesse il 28 giugno scorso dal Ministero dei trasporti ed infrastrutture per renderle uniformi, non compaiono più le scritte “varco attivo” (in rosso) e “varco non attivo (in verde) ma “Ztl attiva” (in rosso) e “Ztl non attiva” (in verde). Sono cambiate le scritte mentre gli orari di apertura o chiusura della Ztl restano invariati.

