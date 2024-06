Cinque mesi di eventi gratuiti per grandi e piccoli sul Monte Subasio: il programma - Tuttoggi.info

Dal 15 giugno al 13 ottobre passeggiate, trekking, escursioni sensoriali, yoga, relax e concerti. Eventi per bambini nel Centro recupero fauna selvatica a Colpernieri

Trenta eventi gratuiti alla scoperta del Monte Subasio, fra camminate, trekking escursioni sensoriali, yoga all’alba, al tramonto e nei mortari, relax e divertimento immersi nella natura incontaminata della montagna alle cui pendici sorge Assisi. È tutto pronto per il programma escursionistico promosso dal Comune di Assisi, nell’ambito di “Assisi Estate 2024”, manifestazione organizzata dall’ente in collaborazione con realtà associative del territorio. Tutti gli appuntamenti hanno una difficoltà media e prevedono la presenza di guide escursionistiche e operatori qualificati dell’associazione GMP Gaia Aps. Una sezione è dedicata anche a bambini e famiglie, con iniziative alla scoperta del bosco e degli animali, con base presso il Centro recupero per fauna selvatica a Colpernieri, in sinergia con l’associazione WildUmbria.

Si parte il 15 giugno con “Tramonti dal Subasio”, escursione ad anello di 9 km, con partenza alle 18 dal piazzale dell’Eremo delle Carceri. Il 22 giugno “Alba sul Monte Subasio”: appuntamento alle 5 alla Pineta della Sportella per raggiungere il Mortaro Grande. Il 23 giugno “Plenilunio sul Monte Subasio”: si parte alle 21, sempre dalla Pineta della Sportella, per osservare la luna piena in cima al monte. Il 28 giugno “Yoga e Trekking al tramonto”, immersi nel verde del parco del Subasio: ritrovo alle 18 in località La Bolsella, camminata e poi sessione di yoga in un ambiente unico e suggestivo, con istruttori qualificati, per connettere e rilassare corpo e mente. Il 29 giugno “Anello nel Borgo della Pietra Rosa”: partenza alle 9 da San Giovanni di Collepino, per 12 km fra bellezza e sport.

Il 2 luglio ancora “Yoga e trekking al tramonto” nel parco: ritrovo alle 18 in località Stazzi, per raggiungere uno dei luoghi più emozionanti del Subasio. Il 7 luglio “Escursione Fotografica Macro-Subasio”: appuntamento alle 9 agli Stazzi per camminare e cogliere angoli, scorci e sfumature del monte, insieme a fotografi professionisti. Il 21 luglio “Bimbincammino – Emozioni in Natura”, percorso di 6 km per bimbi dai 4 ai 12 anni, con leggende e fiabe nel bosco: ritrovo alle 9 agli Stazzi. Il 27 luglio passeggiata alla scoperta del Mulino Buccilli, uno degli angoli più nascosti del Subasio, con laboratorio di cucina e degustazione: appuntamento alle 16 al Mulino Buccilli. Il 28 luglio “Alla scoperta degli alberi monumentali”, escursione ad anello di 8 km fra Eremo delle Carceri e Sassopiano: partenza alle 9 dal parcheggio dell’Eremo.

Luglio è anche il mese di “Ascesa al monte”, uno degli eventi più attesi della stagione: un percorso ad anello fra sacro e profano, immersi nella natura del Parco del Subasio, alla scoperta di boschi e antiche abbazie, con concerti diffusi dell’Ensemble Micrologus. L’iniziativa è in programma sabato 13 e in replica domenica 14, il tema è quello delle creature, della natura e del divino: si parte dall’Eremo delle Carceri, camminata con musiche, canti e danze nei boschi e arrivo all’Abbazia di San Benedetto al Subasio per un concerto diffuso, in una location unica.

Ad agosto tanti appuntamenti in programma, per vivere a pieno la bellezza del Monte Subasio. Si parte il 4 agosto con l’escursione ad anello “Nelle terre di Armentum”, trekking di 11 km con partenza alle 9 da Armenzano. Il 10 agosto “Porziano sotto le stelle”, escursione ad anello con osservazione del cielo, con il Gruppo Astrofili Monte Subasio: appuntamento alle 17 a Porziano con trekking di 9 km. L’11 agosto “Escursione a Costa di Trex”, percorso ad anello di 11 km, con partenza alle ore 9 dall’omonima frazione. Il 14 agosto “Tra-Monti dal Subasio”, escursione con fotografi professionisti per catturare con l’obiettivo angoli e suggestioni del territorio: ritrovo alle 16:30 in località Stazzi. Il 16 agosto “Osservazione della Luna da Madonna della Spella”: partenza alle 18:30 dalla Pineta della Sportella del Subasio, camminata di 5,5 km, con cena al sacco. Il 19 agosto “Passeggiata al Plenilunio di agosto”, appuntamento alle 19 al piazzale dell’Eremo delle Carceri, percorso di 14 km con cena al sacco. Il 25 agosto un’esperienza straordinaria di “Yoga e Trekking nel Mortaro Grande”: appuntamento alle 8 agli Stazzi per raggiungere il mortaro grande, dolina carsica all’interno della quale si terrà un’insolita ed emozionante sessione di yoga.

Le escursioni alla scoperta del Monte Subasio proseguiranno anche a settembre e ottobre: 1° settembre “Camminata di Satriano”, lungo il percorso della cavalcata che ricorda il viaggio di San Francesco morente da Nocera Umbra ad Assisi (ritrovo alle 9 a Colfulignato); 8 settembre “Escursione Ecologica” fra i tre mortari (partenza ore 9 dagli Stazzi); 13 ottobre “Settimana del Pianeta Terra – La Montagna di San Francesco”, escursione inclusiva sui prati sommitali del Monte Subasio (appuntamento ore 9 in località Stazzi. Tutte le escursioni sono gratuite, con prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente l’evento, tramite Whatsapp o telefono: +39 3341546609.

Accanto a tutto questo, anche cinque eventi dedicati in particolare a bambini e famiglie, per scoprire insieme il bosco e gli animali del Subasio, quattro dei quali con base a Colpernieri, presso il Centro recupero fauna selvatica della Regione Umbria e punto di partenza delle attività di terapia forestale che verranno attivate a breve dal Parco del Monte Subasio. Anche in questo caso, tutte le attività sono gratuite, con prenotazione obbligatoria: +39 351 8177005 oppure +39 389 8763265.

Il 22 agosto dalle 9 alle 13, i “Tesori del Bosco”: lezione sugli animali selvatici del Subasio, merenda e attività di orienteering con caccia al tesoro nel bosco. Il 24 agosto dalle 21 alle 23 “Bat-night ad Assisi”: dalla piazza inferiore della Basilica di San Francesco passeggiata tra le vie della città a “caccia” di pipistrelli, con l’utilizzo del bat-detector. L’8 settembre dalle 9 alle 13: “Sulle Orme della Natura”, lezione su come riconoscere orme e tracce che gli animali lasciano lungo i sentieri, merenda ed escursione alla ricerca dei segni di presenza della fauna selvatica. Il 14 settembre dalle 18 alle 22: “Spiriti del Bosco”, lezione su animali notturni, apericena e passeggiata serale per osservazione dei rapaci. Il 22 settembre dalle 9 alle 13: “Sguardi nel buio”: lezione sul monitoraggio della fauna, merenda ed escursione con installazione e controllo di fototrappole di monitoraggio.