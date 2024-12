Cinque anni di BNI a Spoleto, tanto business e una festa indimenticabile - Tuttoggi.info

“Ma ‘ndo Hawaii se la referenza non ce l’hai!” è stato lo slogan che ha animato una serata straordinaria, che ha celebrato i cinque anni di successi, crescita e condivisione del Capitolo BNI Spoleto Due Mondi. Una serata che ha unito spirito di squadra, divertimento e solidarietà, consolidando ancora di più l’anima di un gruppo unico nel suo genere.

Guidati dal mattatore della serata, Emanuele Baldini, e con la perfetta organizzazione curata da Emiliano Quaglietti e Silvia Foiano, i membri del gruppo di Spoleto, uno dei primi a essere fondati in Umbria e tra i più numerosi, hanno riso, cantato e festeggiato un traguardo importante con la leggerezza di chi sa che il divertimento non è solo un momento, ma una vera strategia di successo.

Divertimento, solidarietà e premiazioni

La serata è stata impreziosita da una lotteria di beneficenza che ha raccolto 250€, devoluti a UNICEF Italia grazie all’impegno di Sabrina Zara. Un gesto che dimostra come il Capitolo Due Mondi non sia solo uno spazio di business e networking, ma una comunità pronta a dare valore alla solidarietà e all’impegno sociale.

Tra i momenti più attesi, non potevano mancare le premiazioni, che quest’anno hanno riconosciuto il buon lavoro di: Davide Venturi, Leonardo Paggi, Marcello Mariani Saraca, Vittoria Scattone, Alessia Santeramo e Giuseppina Raspa. Networker che hanno saputo distinguersi per il loro impegno e il contributo al Capitolo.

Un team vincente dietro le quinte

Ogni dettaglio della serata è stato curato con precisione e passione. Un ringraziamento speciale va a:

Andrea Sartorini per il supporto impeccabile e l’energia contagiosa.

per il supporto impeccabile e l’energia contagiosa. Loredana Gagliardi per l’organizzazione fotografica perfetta.

per l’organizzazione fotografica perfetta. Niccolò Perini al service audio e luci.

al service audio e luci. Stefano Magnini per le grafiche.

per le grafiche. Lorenzo Fiori per le stampe.

per le stampe. Alessia Santeramo per i meravigliosi fiori.

per i meravigliosi fiori. Francesca Dei Santi e il suo eccellente vino.

e il suo eccellente vino. New Concept e Lorenzo Zangheri Arte per il prezioso contributo.

E, naturalmente, un grazie va a tutti coloro che hanno collaborato alla preparazione, alla logistica e ai momenti di sorpresa che hanno reso la serata indimenticabile.

Crescere divertendosi: il valore del Capitolo Due Mondi

Tra premi, karaoke e una torta spettacolare, la serata ha celebrato non solo un traguardo, ma anche un metodo di lavoro che punta sulla collaborazione e il divertimento.

“Chi sa divertirsi insieme, cresce insieme.” Ha dichiarato Davide Venturi, Executive Director della Region BNI Umbria.

Il Capitolo BNI Spoleto Due Mondi è l’esempio perfetto di come la routine del divertimento possa diventare la chiave per rafforzare le relazioni, consolidare i risultati e creare un team che funziona come un organismo unico. Il tutto mentre si creano relazioni professionali e continue opportunità di business! Il quinto compleanno non può che confermate questo grande successo.