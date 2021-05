Cinquanta volontari ripuliscono discariche a cielo aperto di Valfabbrica - Tuttoggi

Due associazioni hanno organizzato la "Giornata ecologica", raccogliendo rifiuti di ogni tipo in una sola mattinata

Nonostante la pioggia, questa mattina (16 maggio) a Valfabbrica, circa 50 volontari hanno dato vita alla “Giornata ecologica”, ripulendo numerose discariche a cielo aperto sparse nel Comune.

L’evento é nato in collaborazione tra l’associazione ‘Festa d’autunno pro Valfabbrica’ – del presidente Marta Bazzucchi – e l’associazione ‘Storia e Sentieri di Valfabbrica’ – guidata da Enrico Fermentini -, sostenute entrambe dal Comune.

In meno di 4 ore i ragazzi, armati di pettorina, guanti e tanta buona volontà (e perfino un’apecar) hanno raccolto quintali e quintali di rifiuti, trovando praticamente di tutto: frigoriferi, congelatori, gomme, pezzi di arredamento, cassette di plastica della frutta, estintori e sacchi di immondizia.

“Siamo felici e orgogliosi dei tanti partecipanti accorsi per l’occasione – ha dichiarato Marta Bazzucchi – Li ringraziamo tutti di cuore, anche se si può fare sempre di più. Per questo, più avanti, promuoveremo altre iniziative utili a sensibilizzare su un tema estremamente importante come la tutela ambientale”.