Cinofilia, 3° Trofeo Federcaccia Umbria per cani da seguita su lepre

Le prove nelle varie Zrc degli Atc 1 e 2 | Vince Ezio Coccia con il segugio Diana | Le classifiche dei primi di batteria per "coppie" e "mute"

Le varie Zone di ripopolamento e cattura della Provincia di Perugia ricadenti negli Atc Perugia 1 e Perugia 2 hanno ospitato il 3° Trofeo Federcaccia Umbra per cani da seguita su lepre, le cui classifiche sono valide per la qualificazione regionale categorie “A” e “B” per la XVII Coppia Italia Federcaccia.

I terreni di prova, situati in versanti più o meno collinari, caratterizzati da coltivi, formazioni boschive rade, prati e incolti, non hanno deluso i partecipanti, che hanno potuto scovare e far correre il loro amato selvatico. Ottima infatti è stata la presenza di lepre riscontrata.

Per la categoria “coppie” i primi di batteria sono stati i seguenti concorrenti:

Brunetti Marino

Maccabei Paolo

Mezzetti Stefano

Gaggi Piergiovanni

Per la categoria “mute” i primi di batteria sono stati i seguenti concorrenti:

Morosi Giampiero

Pierelli Enrico

Ragnacci Novello

Rigati Augusto

Coccia Ezio

Benedetti Giovanni

Si è aggiudicato il 3° Trofeo Federcaccia Umbria per cani da seguita su lepre Ezio Coccia, con il cane Segugio Italiano a pelo raso di nome Diana.

Il tutto magistralmente organizzato dai responsabili del settore cinofilia da seguita Cagiola Fausto e Morosi Giampiero.

“A conclusione di queste bellissime giornate trascorse in luoghi stupendi – si legge nella nota Federcaccia – l’organizzazione ringrazia i presidenti dell’ATC Perugia 1 Igor Cruciani e dell’ATC Perugia 2 Luciano Calabresi per aver concesso i terreni ricadenti nelle Zone di ripopolamento e cattura, tutti i direttori tecnici e responsabili delle stesse ZRC, gli accompagnatori e tutti coloro che hanno contribuito al successo della manifestazione, in particolare alla famiglia dell’amico Ivo Angeli”.