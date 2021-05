Allarme cinghiali, Bortoletti (Lega): "Venire incontro agli agricoltori"

Il consigliere comunale leghista presenta mozione

E’ allarme per i danni provocati da cinghiali alle attività agricole e zootecniche della zona. Danni sotto il profilo sanitario, sociale ed economico. Così, per fare il punto, nei giorni scorsi si è tenuto un incontro in Comune con il sindaco Stefano Zuccarini, il consigliere regionale Valerio Mancini, presidente della II commissione del consiglio regionale, l’assessore comunale Michela Giuliani e il consigliere comunale Michele Bortoletti, titolare dell’incarico di studio e approfondimento dell’attività agricola.

Gli effetti della pandemia

Si è parlato degli effetti della pandemia da Sars-cov 19, in relazione al proliferare incontrollato di ungulati. Un proliferare legato all’emergenza sanitaria da Covid19, che ha impedito ad alcuni cacciatori, nell’impossibilità di spostarsi tra i comuni, di svolgere l’attività venatoria. Il dato è che i capi abbattuti in questo senso siano dimezzati.

Cinghiali, “Danni e malattie da questi animali”

“Questi stessi ungulati si rendono portatori di malattie come peste suina africana (PSA), altamente contagiosa e potenzialmente in grado quindi di infettare interi allevamenti suinicoli. Inoltre, i danni provocati da tali ungulati alle attività agricole e zootecniche hanno assunto i connotati di assoluta gravità ed emergenza sotto il profilo sanitario, sociale ed economico” – dice Bortoletti che annuncia, “per dar seguito alle istanze sollevate dalle Associazioni degli agricoltori“, la presentazione di una mozione dedicata, “al fine di impegnare l’amministrazione comunale, compatibilmente con le competenze del sindaco e della giunta comunale, a sensibilizzare le istituzioni regionali competenti per materia ad intraprendere tutte le iniziative richieste dalle Associazioni agricole“.