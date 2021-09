Cinghiali al percorso verde, dibattito in Comune

Un grosso esemplare avvistato a Pian di Massiano tra bambini, mamme e runners | La maggioranza: abbattiamoli | Giubilei: serve una politica di contenimento

A Roma si ironizza (ma neppure troppo) sui cinghiali che preferiscono le piste ciclabili. a Perugia, intanto, i cinghiali si “allenano” al percorso verde di Pian di Massiano.

Come quello immortalato nella foto (scattata giovedì pomeriggio) e postata dal consigliere comunale Giuliano Giubilei.

Un grande cinghiale a passeggio tra bambini, mamme con le carrozzine, anziani, runners.

Cinghiali, dibattito in Comune

“Forse abbiamo un problema ” scrive Giubilei. Un problema affrontato proprio giovedì mattina in Comune. La maggioranza ha presentato un documento in cui sostanzialmente si chiede l’abbattimento dei cinghiali perché pericolosi e dannosi per le colture.

La proposta di Giubilei

“Io – scrive Giubilei – sono favorevole all’abbattimento selettivo, ma non è che si possono mandare in giro squadre di cacciatori a fare i giustizieri (a parte che non è uno scherzo ammazzare un cinghiale. Pochi giorni fa un cacciatore è stato ucciso da un cinghiale a cui aveva sparato). Ci vuole una politica di contenimento sensata e messa a punto con le istituzioni che hanno la responsabilità del settore, cioè la Regione, le Università di Agraria e di Veterinaria, i Carabinieri del Nucleo Forestale, le Organizzazioni degli agricolori. Ma anche le associazioni ambientaliste”.