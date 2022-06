Cinghiali, agli Atc nuove quote abbattimenti | Suini positivi allevati in zona rossa

I beneficiari

La misura è tesa a favorire gli accorgimenti che possano limitare i contatti tra i suoni allevati allo stato brado e semibrado e i cinghiali, potenzialmente infetti.

Beneficiari del bando, che rientra fra le misure del Programma di sviluppo rurale 2014-2022, sono le imprese agricole che gestiscono allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado iscritti alla BDN (Banca Dati Nazionale) dell’anagrafe zootecnica.

Sono concessi contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli che intendono realizzare, nei propri allevamenti suinicoli, specifiche misure di biosicurezza mediante idonei sistemi di recinzione, quali quelle doppie con adeguata capacità di resistere alle pressioni esercitate dagli animali, che prevengano il rapporto dei suini in allevamento con altri ungulati selvatici suidi, in particolare il cinghiale, che sono portatori di patologie trasmissibili per contatto.

Suini infetti nella zona rossa

Intanto, sono stati registrati i primi casi di suini allevati nella zona rossa, a Roma. Si tratta di maiali trovati positivi all’interno di un piccolo allevamento nel Parco dell’Insugherata. Gli animali sono stati abbattuti dai servizi veterinari. Convocata la task force della Regione Lazio.

La peste suina africana, lo ricordiamo, non è pericolosa per l’uomo, ma rischia di compromettere un importante settore per l’economia italiana, qual è quello suinicolo.