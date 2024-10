Cinema Metropolis chiude per almeno due mesi "Necessari adeguamenti urgenti alla sala" - Tuttoggi.info

Il Cinema Metropolis di Umbertide rimarrà chiuso almeno per i prossimi due mesi. Un fulmine a ciel sereno per la città, che appena iniziata la stagiona autunnale dovrà emigrare altrove per vedersi un film.

Il motivo della chiusura – fanno sapere i gestori di Anonima Impresa Sociale – sono gli adeguamenti urgenti della sala: “Stiamo cercando di capire con il Comune se si riuscirà a trovare una soluzione alla svelta per riaprire presto – cioè entro dicembre per salvare la stagione – o se sarà necessario trovare un’altra sistemazione temporanea”.

Di sicuro la storica sede del Metropolis in piazza Carlo Marx non riaprirà presto le sue porte. Anonima Impresa Sociale sta comunque lavorando per non lasciare il territorio di Umbertide senza la sua sala.

In attesa di ulteriori dettagli i gestori invitiamo i cittadini a recarsi al PostModernissimo di Perugia o all’Astra di San Giustino (gli altri due cinema di Anonima Impresa Sociale) richiedendo un biglietto alla mail cinemaumbertide@gmail.com.