Cinema e scuola. Tra laboratori, corsi e proiezioni entra nel vivo la quarta edizione del progetto La Settima Ora - Tuttoggi.info

Sono oltre 1400 gli studenti umbri di ogni ordine e grado, dalla scuola primaria alle superiori, coinvolti nella quarta edizione di La Settima Ora – Il cinema per le scuole, progetto di cultura e didattica del cinema dedicato al mondo della scuola promosso da APS Realmente e PerSo – Perugia Social Film Festival.

In attesa di annunciare il programma dettagliato delle due prossime iniziative in programma (La Scienza al cinema, percorso interdisciplinare per esplorare le frontiere della ricerca scientifica contemporanea e le sue ricadute etiche e sociali, e Tre ciak… la scuola al centro, rassegna di proiezioni in collaborazione con il Comune di Perugia e il Punto Arlecchino), proseguono le attività laboratoriali in classe e c’è tempo fino al 10 aprile per iscriversi (via mail: segreteria@persofilmfestival.it) al nuovo corso gratuito di introduzione alla didattica dell’audiovisivo per insegnanti di tutte le discipline delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Il corso – di 9 ore – esplora il connubio tra didattica e audiovisivo, fornendo strumenti concreti e immediatamente spendibili in classe, indipendentemente dalla disciplina insegnata: un lessico condiviso, una cassetta degli attrezzi metodologica e modelli di lavoro testati, per trasformare il cinema e l’audiovisivo in leve didattiche efficaci e consapevoli. Il docente è Riccardo Palladino, docente, filmmaker ed esperto formatore di educazione visiva a scuola del progetto Cinema e Immagini per la Scuola promosso da Ministero dell’Istruzione e del Merito e Ministero della Cultura.

Sostenuta e finanziata dal Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura, La Settima Ora integra fruizione, analisi critica e produzione audiovisiva attraverso attività calibrate per fascia d’età, coinvolgendo 9 istituti scolastici nei comuni di Perugia, Passignano sul Trasimeno e Tuoro sul Trasimeno con un’offerta articolata che spazia dalla visione ragionata in sala ai laboratori di produzione audiovisiva, dalla formazione degli insegnanti alle rassegne pubbliche aperte al territorio.

Il progetto è realizzato da APS Realmente in rete con una serie di partner istituzionali, culturali e del terzo settore: il Comune di Perugia, il Centro Pari Opportunità della Regione Umbria, la Fondazione La Città del Sole – Onlus, Cinegatti s.n.c., MenteGlocale APS, l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia e Festival Internazionale per la Parità di Genere di Perugia.