Cimiteri Todi, arriva un milione dal Commissario alla Ricostruzione per il Sisma 2016 - Tuttoggi.info

Il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli ha trasferito all’Ufficio speciale ricostruzione dell’Umbria 1,1 milioni di euro per gli interventi di ricostruzione dei cimiteri di Todi, in provincia di Perugia e del nuovo cimitero urbano di Todi.

Le due chiese saranno consolidate con l’uso di cerchiature metalliche, posizionamento di catene e il metodo dello scuci-cuci per riparare le discontinuità nei muri dove ci sono lesioni. Successivamente, si procederà con il rafforzamento dei blocchi loculi che sono stati costruiti negli anni ‘60 e ‘70, e che presentano danni sia nelle coperture, che nelle travi di cemento armato e nei marciapiedi.

“Questi interventi erano doverosi, anche per l’importanza che il vecchio cimitero urbano riveste nella storia di Todi– commenta il Commissario Castelli -. I cimiteri dell’Appennino centrale sono stati diffusamente danneggiati dalle scosse simiche e una ricostruzione che voglia essere anche riparazione deve necessariamente tenere in conto l’importanza di questi luoghi di culto. Grazie al lavoro di grande collaborazione con la presidente Tesei e con l’Ufficio speciale ricostruzione guidato dal direttore Stefano Nodessi Proietti, ci stiamo impegnando per restituire alle nostre comunità spazi sicuri, belli e funzionali, dove poter onorare la memoria dei nostri cari”.