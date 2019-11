Cimiteri Foligno, procedure per il rinnovo dei loculi scaduti o in scadenza nel 2020

share

Il Comune di Foligno ha diffuso un avviso pubblico che dà la possibilità ai cittadini di rinnovare le concessioni cimiteriali per i loculi siti nei vari cimiteri del Comune di Foligno, già scaduti o in scadenza nell’anno 2020, fino ad un numero massimo di 200. E’ possibile, inoltre l’assegnazione in concessione a futura salma, ai cittadini che ne facciano richiesta (che abbiamo almeno settanta anni di età), di 25 loculi presenti al cimitero centrale di via S.M. in Campis e di 23 nicchie/ossario al cimitero centrale di via S.M. in Campis e di 20 loculi al cimitero di Fiamenga.

I cittadini potranno richiedere il rinnovo della concessione per loculi in concessione trentennale. Trattandosi appunto di rinnovi o proroghe di concessioni già scadute o in scadenza nell’anno 2020 la nuova concessione sarà di anni 30.

I cittadini potranno richiedere l’assegnazione dei loculi, a futura salma, in concessione per 30 anni. Per l’assegnazione di nicchie/ossari in concessione a futura salma la concessione sarà di 99 anni.

Gli interessati potranno presentare istanza di assegnazione a partire dalla data odierna, 14 novembre, con domanda che dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro 120 giorni per le pratiche di rinnovo delle concessioni cimiteriali per i loculi ed entro 30 giorni, sempre da oggi, 14 novembre, per le pratiche di assegnazione loculi e nicchie a futura salma. Le istanze e gli allegati sono a disposizione allo Sportello Unico Integrato, piano terra Palazzo Comunale – Piazza della Repubblica n.8, nelle ore di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30; nelle giornate di martedì e giovedì anche nel pomeriggio, dalle 15,30 alle 17,30); al servizio edilizia cimiteriale, scolastica e sportiva ed efficientamento energetico dell’area lavori pubblici, Piazza XX Settembre n.15 (ex Liceo Classico); sul sito internet istituzionale www.comune.foligno.pg.it. dove è possibile avere tutti i particolari del bando.

La domanda deve essere inviata al seguente indirizzo: Comune di Foligno – Area Lavori Pubblici – Servizio edilizia cimiteriale, scolastica e sportiva ed efficientamento energetico”, Piazza XX Settembre n.15, 06034 – Foligno (PG).

share

Stampa