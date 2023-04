Ciclovia Spoleto-Norcia, giornata di pulizia e sostenibilità promossa da UMBRAGROUP

“Ringraziamo l’Associazione Gaia, Centro di Educazione Ambientale, oltre che gestori della Stazione di

Serravalle,” – commenta Beatrice Baldaccini, Vice President di UMBRAGROUP – “per averci segnalato il

degrado a cui stava andando incontro l’intero tratto di strada. Per noi è fondamentale, come azienda,

partecipare attivamente ed intervenire come possiamo, nel momento in cui subentrano problematiche a

beni di rilevanza storico-artistica, come nel caso dell’Ex Ferrovia Spoleto-Norcia. Inoltre, per noi questa

mattinata rappresenta anche una preziosa occasione per festeggiare il 51°compleanno di UMBRAGROUP,

che ricorrerà domani, 1° aprile, regalandoci del tempo per dare il nostro contributo al territorio che ci

circonda”.

Il tratto dell’Ex Ferrovia Spoleto-Norcia, infatti, è considerato per la sua conformazione un vero e proprio

gioiello dell’ingegneria ferroviaria post-bellica. Inaugurato nel 1926, vantava un percorso di 51 km con

pregevoli caratteristiche plano-altimetriche, 19 gallerie, un valico lungo circa 2 km e 24 tra ponti e viadotti.

Presenti all’appuntamento anche l’Assessore alle Infrastrutture, Trasporti, Opere pubbliche e Politiche della casa, Protezione Civile Enrico Melasecche Germini, che commenta: “La Regione crede e investe molto nel completo ripristino e nella valorizzazione della Ex Ferrovia Spoleto-Norcia, volendone fare uno dei principaliassi strategici dello sviluppo del turismo sostenibile in Valnerina e in Umbria, mettendo a leva la sua straordinaria capacità attrattiva quale rilevante fattore per la rinascita dell’area del ‘cratere’ del sisma.

Ad oggi sono già stati stanziati a questo scopo 11 milioni di euro e, per il completamento degli

interventi di recupero del tracciato, abbiamo proposto un investimento di oltre 7,3 milioni di euro a valere

sulle risorse per la ricostruzione post terremoto. Altri 4,5 milioni di euro verranno investiti dall’Agenzia del

Demanio per il recupero di varie stazioni e caselli. Fra l’autunno del 2024 e la primavera del 2025 si stima

che possano essere conclusi i diversi e complessi lavori di consolidamento dei dissesti, riapertura di alcuni

tratti, recupero deli fabbricati.

Raggiungeremo così l’obiettivo prioritario di garantire una nuova vita a quella che è stata una grande opera dell’ingegno ferroviario e che, in una visione di sviluppo che mira alla sostenibilità declinata nei suoi tre aspetti, dalla dimensione ambientale a quella economica e sociale, diventerà una infrastruttura portante della mobilità dolce in Umbria.

Siamo grati ad UMBRAGROUP, ai suoi manager e a tutti i suoi collaboratori, per aver scelto l’Ex Ferrovia Spoleto-Norcia per l’importante azione di oggi, che denota grande attenzione per la salvaguardia di un bene comune e senso di appartenenza ad una comunità che condivide principi, valori e obiettivi di sviluppo sostenibile. A tutti va pertanto il mio plauso e quello dell’intera Giunta Regionale.”

“L’Ex Ferrovia Spoleto-Norcia rappresenta per il nostro territorio uno dei più importanti volani per lo

sviluppo del turismo lento e della sostenibilità ambientale, temi sui quali l’Amministrazione Comunale è

particolarmente impegnata.” – Dichiara Nicola Alemanno, Sindaco di Norcia – “Poter fruire della bellezza del territorio attraverso il tracciato dell’ex ferrovia costituisce un’offerta turistica di grande suggestione per tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza immersiva nella natura, dalle famiglie agli appassionati di sport all’aria aperta, ai sempre più numerosi amanti dei cammini. Apprezziamo molto l’iniziativa di

UMBRAGROUP e ringraziamo tutti coloro che insieme a noi si attivano per promuovere e tutelare il nostro

ambiente e la Ciclovia Spoleto-Norcia, percorso di grande interesse storico-artistico e ambientale”.

Un lodevole esempio di azione concreta al servizio della comunità e del territorio locale, da parte di una

delle eccellenze private della Regione.