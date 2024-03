Ciclo-pattinodromo "Perona" di Terni, pubblicato l’avviso per l’utilizzo - Tuttoggi.info

Le domande dovranno essere compilate utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Direzione comunale Sport

E’ stato pubblicato il 14 marzo scorso l’avviso pubblico per l’assegnazione di spazi orari nell’impianto sportivo del Ciclo-pattinodromo “Perona”, con l’obiettivo di promuovere l’attività sportiva agonistica, amatoriale, motoria e ludico-ricreativa per la stagione sportiva 2024-25.

Possono presentare la domanda (compilando lo schema allegato all’avviso) le società e le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, associazioni di tipo culturale, ricreativo, sociale, sportivo, costituite legalmente con atto costitutivo e statuto, senza scopo di lucro, aventi sede nel territorio del Comune di Terni.

Requisiti

Per poter presentare domanda occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

essere affiliati a Federazioni Sportive Nazionali o a Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, o essere iscritti al Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI o da esso riconosciute;

essere in regola con i pagamenti nei confronti dell’Amministrazione comunale di Terni;

assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94/97 del D.lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice degli Appalti);

assenza di qualunque altra causa comportante il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

svolgere specifica attività compatibile con l’impianto oggetto della richiesta;

non disporre di strutture proprie;

non avere altre concessioni attive per l’utilizzo di palestre o impianti sportivi di proprietà comunale.

Domande

Le domande dovranno essere compilate utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Direzione comunale Sport, o comunque rispettandone i contenuti; dovranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo istituzionale comune.terni@postacert.umbria.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20/3/2024. A tal fine farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata del Comune di Terni (ricevuta di avvenuta consegna). Eventuali domande pervenute oltre il termine indicato saranno valutate solo successivamente alla compilazione dei calendari di utilizzo, ed eventualmente accolte in base alle disponibilità rimaste.

Tutte le domande dovranno recare nell’oggetto la seguente dicitura: “Domanda per la assegnazione in uso dell’impianto sportivo a gestione diretta Ciclo-pattinodromo ‘Perona’ per la stagione sportiva 2024-2025”.

Per informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Sport del Comune di Terni (0744.549521 – 0744.549717 – 0744.549718).