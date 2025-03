Ciclista si infortuna sul monte Cerchio - Tuttoggi.info

Questa mattina, poco dopo le 11, il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) è stato attivato per prestare soccorso a un ciclista infortunato in un’area impervia del Monte Cerchio, nel comune di Massa Martana. L’uomo stava percorrendo un sentiero insieme a un gruppo di ciclisti quando è rimasto vittima di un incidente, riportando diversi traumi.

Il Tecnico di Centrale del SASU, presente presso la Centrale Regionale del 118, ha provveduto a geolocalizzare il luogo dell’incidente e ha immediatamente attivato le squadre territoriali del SASU e l’elisoccorso regionale 118 Nibbio 01, con a bordo un medico, un infermiere e un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino.

Raggiunta la zona dell’incidente, l’elicottero ha verricellato l’equipaggio in un’area aperta, poiché la fitta vegetazione impediva un recupero diretto. Il personale sanitario e tecnico ha quindi raggiunto l’infortunato a piedi, prestando le prime cure. Poco dopo, sono giunte in supporto anche le squadre del SASU via terra.

Dopo aver stabilizzato il ciclista e posizionato sulla barella, i soccorritori lo hanno trasportato per circa 100 metri fino a un’area più aperta, permettendo così le operazioni di recupero in sicurezza. L’elisoccorso ha quindi provveduto a verricellare la barella a bordo, seguito dal resto dell’equipaggio, e a trasportare l’infortunato all’ospedale di Terni in soli quattro minuti. Sul posto presenti anche i Vigili del Fuoco.