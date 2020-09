Ciclista marscianese pedala per la solidarietà

Giro dell’Umbria in bici pedalando per la solidarietà. Oltre 700 chilometri in meno di 36 ore con un dislivello di 12mila metri. È l’impresa del giovane ciclista marscianese, Daniele Rellini, che ha disegnato con la sua bici l’intero confine dell’Umbria con un unico obiettivo: raccogliere fondi in favore del Comitato per la Vita “Daniele Chianelli”.

Dal Lago Trasimeno a Città di Castello passando per Norcia, Assisi, Cascia, Spoleto, Terni, Amelia, il ciclista 27enne è riuscito a raccogliere oltre mille euro. Un percorso documentato con foto e video sui social network seguito da circa 20mila utenti, che attraverso la raccolta fondi hanno voluto contribuire all’impresa.

L’incidente e la passione per il ciclismo

L’iniziativa è nata grazie alla passione del giovane per il ciclismo, nonostante un incidente molto serio che gli ha parzialmente compromesso l’uso di un braccio, tanto da portarlo a modificare il mezzo per poterlo guidare più agevolmente.

“Ho conosciuto il Comitato e visitato il Residence insieme al mio amico Elias in occasione del Natale – ha detto Daniele – e così quando ho deciso di cimentarmi in questo percorso abbiamo pensato anche di associare all’iniziativa una impresa benefica in favore dei bambini malati”.

“Una bellissima idea – ha commentato il presidente Franco Chianelli – nata dal grande cuore di due giovani generosi e pieni di spirito di iniziativa, che hanno saputo superare grandi confini e restrizioni ottenendo non solo un bel risultato sportivo ma anche e specialmente un grande risultato di solidarietà e amicizia”.

All’arrivo Daniele ha ricevuto una medaglia realizzata dal Comitato per l’occasione.