Ci sono 700mila euro per i lavori al Complesso Museale di Trevi - Tuttoggi

Sono stati assegnati al Comune di Trevi 700.000 euro per il complesso di San Francesco all’interno de “Programmi Integrati di Recupero” ,con deliberazione del 25 giugno 2018 n. 681dalla Giunta regionale, per un intervento di ripristino resosi necessario a seguito del sisma 2016.

Sono partiti il 18 febbraio i lavori di completamento di San Francesco – spiega il Sindaco Bernardino Sperandio- che porteranno a compimento il restauro e la riqualificazione dello stabile. Un processo iniziato molti anni fa e che a breve ci consegnerà nuovi spazi a servizio dei cittadini e dei turisti che verranno a visitare la nostra città. Ringrazio il Vice Sindaco ed i tecnici dell’area Lavori Pubblici del comune per la competenza e l’assiduo interessamento .

Un intervento di fondamentale importanza- spiega il Vice Sindaco e Assessore ai LLPP Dalila Stemperini- con il quale termineremo i lavori per il polo della cultura di Trevi. All’interno del complesso sono già fruibili, emergenza sanitaria permettendo, la nuova biblioteca ed il nuovo allestimento del Museo.

Con l’avvio dell’ ultimo intervento saranno completati altri spazi comuni che metteremo a disposizione di tutta la cittadinanza. La fine lavori è prevista al termine del 2021.