"Christmas Wonder Music": Un Laboratorio Musicale per lo Sviluppo dei Bambini a Cascia - Tuttoggi.info

Dal 27 al 29 dicembre, Cascia ospiterà “Christmas Wonder Music”, un laboratorio musicale pensato per bambini dai 5 ai 14 anni, organizzato dall’Associazione Opera Morlacchi APS in collaborazione con la Scuola di Musica Giovanni e Donato da Cascia e la Corale Santa Rita, con il patrocinio del Comune di Cascia.

Il laboratorio si propone di avvicinare i giovani partecipanti alla musica, stimolando il loro sviluppo cognitivo, emotivo e sociale. Attraverso esercitazioni pratiche al pianoforte, attività corali e propedeutiche musicali, i bambini avranno l’opportunità di apprendere le basi della musica in un ambiente ludico e creativo. Le attività saranno progettate per favorire l’apprendimento attivo, incoraggiando la collaborazione e il gioco di squadra, elementi fondamentali per lo sviluppo delle capacità relazionali.

La ricerca scientifica ha ampiamente dimostrato i benefici dell’educazione musicale nell’infanzia. Essa non solo potenzia le capacità cognitive, come la memoria e la concentrazione, ma favorisce anche lo sviluppo emotivo, migliorando l’autoconsapevolezza e l’autoregolazione. La musica, infatti, stimola aree cerebrali coinvolte nel linguaggio, nelle emozioni e nel pensiero logico, e contribuisce a migliorare l’abilità di risolvere problemi e di pensare in modo critico.

Il laboratorio culminerà il 29 dicembre alle 17:00 con un concerto finale, durante il quale i partecipanti potranno esibirsi di fronte al pubblico, mostrando i progressi compiuti e ricevendo un attestato di partecipazione. Questo momento rappresenta anche un’opportunità per consolidare le competenze sociali e per acquisire maggiore sicurezza in se stessi, aspetti fondamentali per il benessere psicologico e sociale dei bambini.

Programma:

27 e 28 dicembre, ore 10:00 – 12:30: Esercitazioni pratiche al pianoforte e attività di gruppo

29 dicembre, ore 17:00: Concerto finale e consegna degli attestati



Il laboratorio sarà condotto da Maria Cristina Lalli, con la partecipazione di Francesco Montani e Rita Narducci, esperti nel campo dell’educazione musicale. I docenti guideranno i bambini in un percorso che combina l’apprendimento musicale con il piacere della scoperta e dell’espressione artistica.

In un contesto come quello di Cascia, un’opportunità di questo tipo non solo arricchisce culturalmente la comunità, ma contribuisce anche alla formazione di una nuova generazione di cittadini consapevoli e creativi, in grado di apprezzare e produrre arte.

Luogo: Sala Don Sante Quintiliani