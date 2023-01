Chiusura il sabato e rientri obbligatori a La Tina e Rignaldello, genitori pretendono riunione straordinaria - Tuttoggi

“La ragione principale per la quale si richiede questa rivalutazione sulla rimodulazione dell’orario – fa sapere il Comitato dei genitori del I e II Circolo Didattico – riguarda l’importante necessità di differenziazione dell’offerta didattica per i nostri bambini. Ad oggi, alla luce delle decisioni prese nei due Consigli di Circolo, infatti, si avrebbero un’omologazione e un appiattimento dell’offerta didattica e dei servizi in un territorio così vasto e articolato come quello tifernate, andando a interrompere un equilibrio ormai consolidato. Tutto questo senza avere motivazioni pedagogiche chiare né una fattibilità concreta sui servizi mensa e trasporti che dovranno essere riorganizzati“.

A questi motivi, segue inoltre – aggiungono le famiglie – “la grande difficoltà di comprensione delle future organizzazioni sia in vista delle imminenti iscrizioni per le classi prime per l’anno scolastico 2023/2024, sia per l’improvvisa modifica dell’orario per le classi già in essere e per le quali non si prevede una continuità dell’orario scelto dai genitori in sede di iscrizione“.