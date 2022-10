Chiusura della SS 675 Umbro Laziale per verifica statica di 3 cavalcavia - Tuttoggi

I tratti interessati dalle chiusure

La chiusura interesserà tutte le corsie dei seguenti tratti: in direzione Perugia, lo svincolo di Terni Est in ingresso e in uscita e lo svincolo di Terni Nord in uscita; nella direzione opposta, invece, la chiusura comprenderà lo svincolo di Terni Nord in ingresso ed in uscita e quello di Terni Est in entrambe le rampe.

I percorsi alternativi

L’individuazione dei percorsi alternativi, per i quali sarà garantita apposita segnaletica, è stata calibrata distinguendo la massa dei veicoli interessati.

Per i veicoli provenienti da Orte e diretti a Spoleto sarà istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Terni Ovest dal quale sarà percorribile Viale Eroi dell’Aria, Viale Bramante, Via Proietti Divi, per poi svoltare su Via Romagna e proseguire su Via Tre Venezie, fino alla Strada di S. Carlo. Il medesimo percorso sarà transitabile, nella direzione opposta, per i veicoli diretti a Orte.

Il percorso Orte-Spoleto

Quanto ai mezzi con massa pari o superiore alle 20T provenienti da Orte e diretti a Spoleto, il percorso alternativo sarà il medesimo previsto per i veicoli di massa inferiore, fino alla svolta in Via Romagna, dalla quale sarà previsto il transito su Via Ponte D’Oro, la svolta su Via Breda per poi prendere Via Vulcano e da lì proseguire su Via Tre Venezie per la Strada di S. Carlo. Analogo percorso, nella direzione opposta, sarà previsto per i mezzi diretti a Orte.

Le Forze dell’Ordine, la Polizia Stradale e la Polizia Locale assicureranno il consueto e puntuale supporto nella gestione della viabilità.