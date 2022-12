Chiuso il Ponte sul Fiumicello a Polzella, Montefalco, per rischio crollo - Tuttoggi

Strade alternative per recarsi in Loc. Polzella:

– per chi proviene da Foligno: S.P. 444 – S.C. di Colle San Clemente – S.C. dell’Albanello – S.C. di Camiano (adatta a tutti i veicoli; unica via di accesso per autocarri di m.c. superiore a 3,5 t. e per veicoli di dimensioni elevate)

– per chi proviene da Trevi: Strada intercomunale del Teverone – S.C. di Turri – S.C. Polzella (auto e veicoli di massa a p.c. fino a 3,5,t.)