Chiuso bar in centro | Era luogo di ritrovo di pregiudicati - Tuttoggi.info

Nella mattinata di ieri 22 luglio il personale della Questura e del Comando Provinciale dell’Arma di Terni ha dato attuazione ad un’Ordinanza emessa dal Questore, Michele Abenante, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., con cui è stata sospesa, per 15 giorni, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande di un bar del centro.

Chiuso locale in centro

Il provvedimento è scaturito da una segnalazione ai Carabinieri in quanto, nei giorni scorsi, nel corso di alcuni accertamenti, è stata riscontrata la presenza di soggetti dediti all’assunzione di stupefacenti, uno dei quali, fermato e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di poco più di due grammi di hashish, posti in sequestro, e, pertanto, segnalato alla competente Prefettura in qualità di assuntore. Il Questore, in base alle indagini dei Carabinieri che rilevato la presenza assidua di persone pregiudicate o pericolose nel locale, ha adottato il provvedimento che sancisce la chiusura temporanea dell’esercizio commerciale.