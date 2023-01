Chiusa per neve la strada provinciale di Castelluccio | Video

Neve abbondante a Castelluccio, chiusa al momento la strada provinciale 477. Il video live dalla frazione di Norcia

Chiusa temporaneamente per neve la strada provinciale 477 di Castelluccio di Norcia. La neve caduta copiosa nella notte in Alta Valnerina, infatti, ha portato a chiudere al momento la via di accesso al borgo terremotato.

Nella zona sta continuando a nevicare, come si può vedere dalle immagini della webcam di Scenari Digitali. Nella notte si è raggiunta una temperatura minima a Castelluccio di -5,1 gradi (ieri la minima registrata era stata invece di -9).