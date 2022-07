Chiude di nuovo strada per Caso e Gavelli, ma lavori slittano a fine estate

Incontro tra Provincia di Perugia e Comuni di Monteleone e Sant'Anatolia scongiura la chiusura da luglio della strada provinciale

Nuova chiusura in arrivo per la strada provinciale 471 di Caso e Gavelli, da tempo al centro di vari interventi di messa in sicurezza. Ma l’inizio dei lavori durante il periodo estivo è stato scongiurato e rinviato alla fine dell’estate.

La Provincia di Perugia, infatti, aveva inizialmente previsto l’avvio del cantiere (e dunque la chiusura dell’arteria provinciale) da lunedì 18 luglio. Dunque in piena estate, recando un danno grave per la Valnerina ed in particolare per il territorio di Monteleone di Spoleto.