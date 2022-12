Chiesa di San Lorenzo in Vineis, finanziato intervento di restauro per 1,5 milioni - Tuttoggi

Nello specifico, l’intervento è finalizzato al ripristino della piena agibilità dell’edificio, al fine di salvaguardare il bene monumentale e il suo contenuto, in particolare l’altare, la pavimentazione in cotto cinquecenteschi e le cappelle settecentesche della chiesa. Sono previste tutte le operazioni volte al miglioramento sismico della struttura, mediante consolidamenti localizzati delle lesioni nelle volte e nelle pareti, il consolidamento della cupola della chiesa, il rifacimento della copertura della sacrestia parzialmente crollata e il consolidamento di solai e volte del convento. Per la chiesa è previsto inoltre il restauro di tutti gli elementi non strutturali quali cornici, stucchi, altari, affreschi e pavimentazione.

Come ha spiegato il vicesindaco con delega al Patrimonio Mario Angelo Mazzi “dopo oltre 20 anni di tentativi dai primi lavori di restauro essere riusciti a centrare questo risultato è motivo di grande soddisfazione per l’Amministrazione comunale ma soprattutto un grande successo per la città. Il valore di questo complesso è innegabile non solo per il pregio architettonico ma anche per quello che rappresenta per la storia orvietana. Vederlo compromesso, danneggiato e abbandonato era una ferita che andava sanata. Ora l’obiettivo dell’intervento è la riapertura al pubblico della chiesa mentre per il convento, struttura di origine duecentesca, prevediamo l’utilizzo anche come alloggio per gli archeologi”.