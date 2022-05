Chiesa gremita per i funerali di Giuseppe Palmerini

A Ponte San Giovanni l'ultimo saluto all'imprenditore e dirigente sportivo

Gli amici di Ponte San Giovanni. I collaboratori e i clienti della sua azienda. Gli atleti della Pontevecchio di oggi e di ieri. Ed esponenti istituzionali, tra cui il sindaco Romizi. In tanti si sono stretti intorno alla famiglia Palmerini per dare l’ultimo saluto a Giuseppe, imprenditore e dirigente sportivo, che si è spento all’età di 63 anni. Presente anche la famiglia Chianelli, la cui opera a sostegno dei bambini in cura oncologica è stata sempre sostenuta dalla famiglia Palmerini, che anche in occasione del funerale ha invitato a donare per aiutare il Residence.

Tante persone anche all’esterno della chiesa e lungo la strada. in molti hanno voluto poi accompagnarlo fino al cimitero di Pieve di Campo.