Chiavari cerca un/a addetto/a amministrativo/a con esperienza - Tuttoggi.info

Chiavari S.r.l., storica azienda spoletina specializzata nella produzione di arredamenti su misura di alta qualità, è alla ricerca di un/a Addetto/a Amministrativo/a con esperienza da inserire nel proprio organico a tempo pieno.

Chi siamo

Fondata nel 1969 da Giuseppe Chiavari, l’azienda ha iniziato come falegnameria a Santo Chiodo di Spoleto, distinguendosi per la produzione di arredamenti su misura di alto profilo. Oggi, sotto la guida di Fabio Chiavari, l’azienda è riconosciuta a livello internazionale per la sua eccellenza nel design e nell’arredamento di lusso, con progetti realizzati in tutto il mondo, da Milano a Londra, fino agli Stati Uniti.

Posizione aperta: Addetto/a Amministrativo/a

Responsabilità principali:

Gestione della contabilità generale, inclusa l’emissione e la registrazione di fatture e prima nota.

Controllo e archiviazione della documentazione contabile.

Supporto nella predisposizione di bilanci infrannuali e del bilancio d’esercizio, nonché degli adempimenti fiscali periodici ed annuali.

Monitoraggio della situazione finanziaria, gestione di pagamenti e scadenze e relativa pianificazione.

Requisiti richiesti:

Comprovata esperienza pregressa in ruoli amministrativo-contabili, preferibilmente in aziende che operano con l’estero.

Conoscenza avanzata del pacchetto Office.

Conoscenza e utilizzo di software di contabilità e gestione ordini clienti, in particolare TeamSystem.

Residenza a Spoleto o nelle zone limitrofe.

Cosa offriamo

Entrare a far parte di Chiavari S.r.l. significa lavorare in un ambiente dinamico e innovativo, dove la tradizione artigianale si fonde con la modernità del design internazionale. Offriamo un contratto a tempo pieno e l’opportunità di contribuire al successo di progetti di arredamento di lusso riconosciuti a livello mondiale.

Come candidarsi Se sei interessato/a a questa opportunità e possiedi i requisiti richiesti, invia il tuo curriculum vitae all’indirizzo email info@chiavari-interiors.it specificando nell’oggetto candidatura addetto amministrativo.