Chiavari assume: apprendistato alle macchine CNC | Entra nel mondo del design di lusso: - Tuttoggi.info

La Chiavari s.r.l., azienda specializzata nella produzione di eccellenza artigianale, offre un’opportunità unica per entrare nel mondo dell’arredamento di alta gamma come apprendista addetto alle macchine CNC (macchine computerizzate). Se sei un giovane talento, appassionato di design e desideroso di sviluppare competenze tecniche, questa potrebbe essere l’opportunità che stai cercando!

Situata a Spoleto, la Chiavari (www.chiavari-interiors.it) è specializzata negli arredi di alta qualità combinando esperienza, capacità e design innovativo. Risultati riconosciuti a livello internazionale grazie anche all’utilizzo di materiali di prima scelta, che rendono possibile la creazione di pezzi unici in risposta e piena soddisfazione dei gusti sofisticati dei propri clienti.

La posizione aperta

Attualmente, l’azienda è alla ricerca di un collaboratore appassionato e motivato, di età non superiore ai 29 anni, che si unisca al team come apprendista addetto alle macchine CNC. Le macchine CNC sono strumenti computerizzati di precisione che consentono di realizzare nel dettaglio le componenti dei vari prodotti. Il candidato sarà coinvolto in tutte le fasi del processo produttivo, imparando le competenze necessarie per diventare un professionista nel campo dell’arredamento di lusso.

I requisiti

Requisiti essenziali per questa posizione includono una buona dimestichezza con il PC e una conoscenza del disegno tecnico. Sarà fondamentale avere una predisposizione a eseguire lavori tecnici e manuali, in quanto dovrà lavorare con attenzione ai dettagli e seguire istruzioni precise per garantire la qualità del prodotto finito.

L’azienda darà preferenza a candidati di Spoleto e dintorni e che abbiano già maturato esperienze similari nel settore dell’arredamento o del metalmeccanico. Tuttavia, se sei appassionato di questo settore e desideri imparare, sarai comunque preso in considerazione.

Se sei pronto a intraprendere questa entusiasmante sfida e a far parte di un team creativo e dinamico, ti invitiamo a inviare il tuo curriculum vitae insieme a una breve presentazione personale all’indirizzo email: info@chiavari-interiors.it.