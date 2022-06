Charing Golf Tour fa tappa in Umbria e abbraccerà i ragazzi del Serafico di Assisi - Tuttoggi

A sfidarsi al Golf club Antognolla tanti campioni dello sport tra cui Costantino Rocca, uno dei più celebri golfisti italiani; gli ex calciatori Beppe Dossena, campione del mondo in Spagna nel 1982, Mauro Tassotti, Giuseppe Zinetti e Jonathan Binotto; il campione olimpico di pugilato Roberto Cammarelle. Nella tappa di Assisi, oltre al torneo di golf saranno tante le iniziative sportive e culturali, tra cui escursioni, mini golf, battesimo della buca, lezioni con il campione di golf Costantino Rocca. E non mancherà ovviamente una visita al Serafico, con un’attenzione particolare agli spazi che accolgono le attività sensoriali: “Siamo orgogliosi di avere Charing accanto a noi in quest’anno straordinario in cui festeggiamo i 150 anni dalla nostra fondazione – spiega la presidente dell’Istituto Serafico di Assisi, Francesca Di Maolo – Non avremmo mai raggiunto questo traguardo senza il sostegno di persone e aziende che condividono il valore della solidarietà ed è con grande gioia che quest’anno accogliamo la tappa assisana. Finalmente possiamo spalancare a Charing le porte del Serafico e mostrare i progetti realizzati insieme e sarà evidente il valore che ci lega e che suggella la nostra amicizia: è il valore della vita umana. E Charing sa quanto vale”.

Per gli ospiti non mancheranno inoltre piatti preparati da numerosi chef pluripremiati come Roberto Carcangiu, presidente Associazione professionale cuochi italiani; Diego Crosara, il pasticcere estroso e insegnante nelle migliori scuole italiane di pasticceria; Marco Faiella, chef del Grand Hotel di Assisi; Giancarlo Morelli, chef pluripremiato e volto noto del picolo schermo; Paolo Trippini, che con il suo ristorante a Civitella del Lago si fa portavoce della cucina umbra; Antonella Ricci, docente di Alma e ospite fissa del programma di Antonella Clerici “È sempre mezzogiorno”.