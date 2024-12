Champions, la Sir passa 3-0 ad Ankara e blinda il primo posto nella Pool D

Super Sir anche in Champions. I Block Devils battono 3-0 nell’insidiosa trasferta ad Ankara i campioni di Turchia dell’Halbank e proseguono il percorso netto nella Pool D.

Plotnytskyi-Ishikawa chiudono il match entrambi con 15 punti, in doppia cifra anche l’opposto Ben Tara con 14 punti, 2 ace e un muro.

La squadra conduce in scioltezza il primo set per poi lottare punto a punto sul finale del secondo, chiuso ai vantaggi 29-27 e nel terzo, chiuso 25-23. Solè rientra a pieno regime compensando l’assenza di Roberto Russo con una prestazione in attacco molto positiva (78% di efficacia).

Mvp anche questa sera, dopo la prova storica di domenica all’Opiquad Arena, che gli è valsa il secondo posto nella speciale classifica delle migliori prestazioni realizzative di un palleggiatore in una singola partita dall’ingresso del Rally Point System (secondo solo al palleggiatore cubano Javier Gonzalez) è Simone Giannelli. 4 punti diretti per il capitano bianconero che ha firmato anche un ace e un block vincente.

I Block Devils battono i campioni di Turchia con percentuali di attacco altissime: un primo set chiuso con un clamoroso 90% di efficacia di squadra e un 64% totale al termine del match con 3 soli errori in 78 palloni attaccati. A referto anche 5 ace e 6 muri.

Tabellino

HALKBANK ANKARA – SIR SICOMA MONINI PERUGIA 0-3

25-20, 29-27, 25-23

HALKBANK ANKARA: Kupono Ma’A 5, Sotola 12, Kooy 8, Lagumdzija 9, Matic 6, Bidak 1, Döne (Lib), Ünver, Tayatz 3, Ogulcan. N.e: Ivgen (Lib), Uzunkol, Dilmenler, Aslan. All. Kolakovic, vice Dirier.

ANKARA: b.s.14, ace 6, ric. pos. 32%, ric. prf. 11%, att. 58%, 3 muri.

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Giannelli 4, Ben Tara 14, Loser 6, Solè 7, Plotnytskyi 15, Ishikawa 15, Colaci (libero), Herrera, Semeniuk, Cianciotta. N.e: Candellaro, Piccinelli (libero), Zoppellari. All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.

PERUGIA: b.s.23, ace 5, ric. pos.45% ric. prf. 26%, att. 64%, 8 muri.