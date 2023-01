Champions, la Sir a punteggio pieno va nella parte alta del tabellone

Spinti dal tifo dei Sirmaniaci, i bianconeri vincono il terzo parziale 25-20 e scappano via subito nella quarta frazione con il sigillo finale di Mengozzi che chiude le ostilità 25-19.

Tutto sommato equilibrati i numeri del match, dove Perugia si rivela decisamente migliore è in ricezione (55% contro 35%) con Piccinelli a dare sicurezza alla seconda linea ed a fornire palloni buoni per la regia di Ropret.

Mvp un sontuoso Semeniuk. Il polacco chiude con 23 punti, 4 ace, 2 muri ed il 52% in attacco. Doppia cifra in casa bianconera anche per Rychlicki (16 punti), Cardenas (14 palloni vincenti e diverse bordate imprendibili) e Mengozzi che sigla 12 punti con 1 ace, 2 muri ed il 69% in primo tempo.

Chiusa fino a marzo la parentesi della Champions, per Perugia arriva presto il ritorno in campo in Superlega con l’anticipo della sesta di ritorno sabato pomeriggio al Forum di Assago contro i padroni di casa dell’Allianz Milano.

SIR SICOMA MONINI PERUGIA – SWD POWERVOLLEYS DÜREN 3-1

28-30, 26-24, 25-20, 25-19

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Ropret 3, Rychlicki 16, Mengozzi 12, Russo 3, Semeniuk 23, Cardenas 14, Piccinelli (libero), Plotnytskyi, Herrera, Flavio 3. N.e.: Solè, Colaci (libero), Giannelli, Leon. All. Anastasi, vice all Valentini.

19 b.s., 6 ace, 55% ric. pos., 25% ric. prf., 53% att., 7 muri.

SWD POWERVOLLEYS DÜREN: Burggraf 3, John 14, Pettersson 8, Van del Ent 6, Brand 15, Rohrs 19, Batanov (libero), Urban 1. N.e.: Kocian, Andrei, Ernastowicz, Gevert, Andrae, Bernsmann (libero). All. Marczkiewicz, vice all. Alber.

17 b.s., 4 ace, 35% ric. pos., 13% ric. prf., 51% att., 9 muri.