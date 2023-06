Cesi, chiesa di Sant'Agnese diventa sede espositiva: firmato il contratto d'uso gratuito - Tuttoggi.info

E' stato firmato il contratto d’uso gratuito con l’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia per l’utilizzo della chiesa di Sant’Agnese di Cesi come sede espositiva.

Firmato il contratto d’uso gratuito con l’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia per l’utilizzo della chiesa di Sant’Agnese di Cesi, da diversi anni chiusa, come sede espositiva.

“Era inevitabile prevedere un coinvolgimento del nostro sodalizio nella ricorrenza del ‘Giugno Cesano 2023’. Così abbiamo provveduto a rimontare in sagrestia la mostra fotografica e documentaria sulla tipologia e sui restauri di Sant’Agnese eseguiti grazie ai fondi regionali per il terremoto, mentre nell’aula a navata unica della chiesa abbiamo allestito una mostra pittorica di un cesano d’adozione e di cuore, forse più noto come collezionista d’arte”, si legge in una nota del Centro Studi Storici.

La mostra pittorica sarà inaugurata il giorno 17 giugno, alle ore 18.00; è possibile visitarla fino al 2 luglio.

Alcuni appuntamenti

Ricco di proposte culturali il programma del Centro Studi presso la chiesa di Sant’Agnese, un gioiello del Seicento. Domenica 18 giugno, alle ore 18.00, l’architetto Miro Virili tratterà dei Domini Collettivi della Valle ternana, svelando le potenzialità attuali di rappresentanza delle comunità di un vecchio istituto medievale.

Il 30 giugno, alle ore 17.30, Corrado Befani procederà a una disamina delle lapidi e delle iscrizioni cesane con l’ausilio di proiezioni.