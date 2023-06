Cesare Bocci vivrà in un comune della provincia di Terni - Tuttoggi.info

Cesare Bocci acquista una casa in un comune della provincia di Terni. Il sindaco posta la foto con l'attore "Presto nostro concittadino"

Il popolare attore Cesare Bocci sarà presto un cittadino di Guardea. Il sindaco del comune in provincia di Terni, Giampiero Lattanzi, ha postato su Facebook una foto con Bocci aggiungendo: “Oggi il piacere di aver ricevuto la visita di Cesare Bocci, presto nostro concittadino a Guardea essendo divenuto proprietario di un immobile nel nostro comune”.

Bocci, laureato in Geologia a Camerino, è rimasto nel cuore di molti telespettatori per aver interpretato Mimì Augello nella serie “Il commissario Montalbano” e per aver vinto, nel 2018, “Ballando con le stelle”, in coppia con Alessandra Tripoli. Dal 2019 conduce “Viaggio nella grande bellezza” su canale 5.