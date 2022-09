Cerreto di Spoleto, il Comune cerca un tecnico: domande entro il 6 ottobre

Selezione del Comune di Cerreto di Spoleto: si cerca tecnico per le pratiche della ricostruzione post sisma e del Pnrr

Il Comune di Cerreto di Spoleto cerca un tecnico a tempo determinato per occuparsi delle pratiche legate al terremoto ed al Pnrr. Le domande vanno presentate entro il 6 ottobre 2022.

Nello specifico è stata indetta una selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per il profilo di istruttore tecnico geometra – categoria C, posizione economica C1 full time. Il contratto è a tempo determinato fino al 31 dicembre 2022, ma prorogabile. Alla selezione possono partecipare non solo geometri ma anche laureati in professioni tecniche (architetti, ingegneri, laureati in scienze dell’edilizia e similari).