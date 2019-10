Cerimonia di intitolazione ad Attigliano alla memoria del Finanziere AT-PI, Luigino Cosimi

Lo scorso 1° ottobre si è tenuta, ad Attigliano (TR), la cerimonia di intitolazione del Largo e della Stele in memoria del Finanziere AT-PI Luigino Cosimi “Vittima del Dovere e della Criminalità”, organizzata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni, dall’Amministrazione comunale e dall’Associazione Nazionale Onlus “Le Vittime del Dovere d’Italia”.

All’evento, presenziato dal Comandante Interregionale per l’Italia Centrale, Generale di Corpo d’Armata Sebastiano Galdino, e dal Comandante Regionale Umbria, Generale di Brigata Benedetto Lipari, sono intervenute le principali Autorità civili, militari e religiose della Provincia di Terni, una rappresentanza di Baschi Verdi A.T.-P.I. e di Fiamme Gialle ternane in servizio ed in congedo, nonché i familiari del militare originario di Attigliano (TR).

Intensa e significativa è stata la partecipazione della cittadinanza e di alcune scolaresche di Attigliano. La cerimonia è stata preceduta dalla celebrazione eucaristica in ricordo dei defunti e dei caduti della Guardia di Finanza, ove un commosso ricordo è stato rivolto, alla presenza dei suoi familiari, al Colonnello Massimiliano Giua, già Comandante Provinciale di Terni, ad un anno dalla sua prematura scomparsa.

Si è proceduto, quindi, alla svelatura della Segnaletica di intitolazione del Largo “Luigino Cosimi”, della Targa e della Stele commemorative del Finanziere originario di Attigliano,deceduto a Palermo il 15 gennaio 1986, a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente stradale, avvenuto il 9 gennaio 1986, nel corso di un inseguimento di un’autovettura sospetta.

La suggestiva cerimonia si è conclusa con la deposizione della Corona e con la solenne benedizione da parte di S.E. Mons. Giuseppe Piemontese, Vescovo della Diocesi di Terni Narni-Amelia e del Cappellano militare Don Aldo Nigro.

La stele commemorativa consentirà di mantenere sempre vivo il ricordo delle Vittime del Dovere e della Criminalità, i valori di legalità, di giustizia, di onestà in cui credevano e per i quali hanno dato la loro vita. Principi che devono essere ora più che mai evidenti alle giovani generazioni.

