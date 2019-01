Cerimonia a Foligno per commemorare i deportati del 3 febbraio del 1944

Si svolgerà domenica 3 febbraio la cerimonia per ricordare i deportati del 3 febbraio del 1944 nei campi di concentramento nazisti. Alle 10,30 ci sarà deposizione di fiori in via Don Piero Arcangeli, all’angolo di via del Roccolo.

Alle 11,30 alla rotatoria del cimitero centrale, in via 3 febbraio, deposizione di una corona d’alloro davanti la stele in ricordo della deportazione di 24 giovani folignati e deposizione di una corona d’alloro davanti la lapide con incisi i nomi dei deportati morti nei campi di Mauthausen e Flossemburg.

