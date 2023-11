Cercasi gestore per il complesso turistico "Country House Valcelle" - Tuttoggi.info

Il complesso ubicato nel Comune di Pietralunga è chiuso dal 2019, la richiesta di partecipazione dovrà pervenire all'Afor entro il 30 novembre 2023

Cercasi gestore per il complesso turistico ricettivo “Country House Valcelle”, di proprietà della Regione Umbria e ubicato nel Comune di Pietralunga.

L’Afor ha pubblicato in questi giorni un avviso pubblico con tutti i dettagli per la concessione in uso pluriennale – per la durata di massimo 30 anni – di 7 fabbricati con sale ristorazione, camere e pure una piscina di 102 mq. Presente anche una “corte” con parcheggi, piazzali e verde per una superficie di 5.049 mq.

Si tratta di un complesso chiuso ormai dal settembre 2019, quando il precedente concessionario comunicò alla Regione Umbria di non essere più interessato a proseguire il rapporto di gestione.

Il valore del canone annuale posto a base d’asta è stabilito in 22.650 euro. mentre la richiesta di partecipazione dovrà pervenire all’Afor entro le ore 12 del giorno 30 novembre 2023.

Possono partecipare alla procedura persone fisiche, imprese individuali, persone giuridiche, società di capitale, società di persone, associazioni riconosciute, fondazioni, consorzi, R.T.I., cooperative, etc. che posseggono la capacità di impegnarsi per contratto con la pubblica amministrazione. Il partecipante alla gara si impegna ed obbliga, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare il complesso turistico ricettivo secondo la destinazione d’uso dello stesso.