Ceramica, i progetti del Comune di Orvieto per la valorizzazione del settore - Tuttoggi

Il Centro integrato di documentazione e Museo della ceramica orvietana

“Per il Centro integrato di documentazione e Museo della ceramica orvietana a Palazzo Simoncelli – ha dichiarato Roberta Tardani – abbiamo affidato l’incarico di progettazione esecutiva e quello per i lavori di sistemazione dei laboratori al piano rialzato. Inoltre sono stati nominati i tre esperti ai quali abbiamo affidato la direzione scientifica. A loro è stato dato mandato di formare un Comitato scientifico che dovrà coordinare la parte generale del progetto e stabilire i criteri espositivi generali”.



Gli esperti

Si tratta, nello specifico, di: Luca Pesante, curatore di numerose mostre e organizzatore di convegni internazionali di ceramica, collaboratore del Dipartimento di Arti Decorative dei Musei Vaticani; Giulio Busti, dal 1990 conservatore del Museo Regionale della Ceramica di Deruta e autore scientifico di numerose pubblicazioni in materia; Giuseppe Maria Della Fina, dal 1996 direttore scientifico della Fondazione per il Museo “Claudio Faina” di Orvieto, collaboratore e direttore scientifico di numerose pubblicazioni.



Ogni esperto avrà la competenza specifica per ciascuna epoca storica, si occuperà di selezionare le ceramiche da esporre, di curare le didascalie per ciascuna ceramica e di predisporre i testi per le tabelle esplicative.



Orvieto Experience

Nei prossimi giorni, poi, stando a quanto riportato dal sindaco, inizieranno le attività di analisi e i workshop atti a costruire i percorsi esperienziali legati ad artigianato ed enogastronomia del progetto Orvieto Experience finanziato dalla Regione Umbria. “L’obiettivo è mettere a valore le produzioni e soprattutto le attività laboratoriali delle botteghe ceramiche della città per fornire ai turisti una particolare visita di Orvieto attraverso la scoperta di questa antica tradizione e garantire un’esperienza che possa aumentare i tempi di permanenza. Il tutto attraverso un’app con materiale multimediale e itinerari tematici che guideranno i visitatori in questo percorso”.