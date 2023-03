Verso le elezioni amministrative, centrodestra sarà “compatto e senza divisioni”

I 5 coordinatori regionali dei rispettivi partiti aggiungono infatti che “il centrodestra, insieme alle realtà civiche, continua a lavorare per le amministrative di maggio”, seppur confermando “una discussione vivace, basata su esperienze diverse, ma sempre improntata all’unità”.

In queste ore a Terni è infatti emerso con forza anche il nome dell’ex senatrice Valeria Alessandrini (Lega), una scelta molto gradita a Roma dai vertici nazionali, che potrebbe concretizzarsi anche per impostare un giusto equilibrio tra le parti in altre importanti città come Catania, che andrebbe appunto a Fd’I.

Per quanto riguarda Umbertide la riconferma di Luca Carizia – nonostante la piccola crepa apertasi con la candidatura del fidato assessore Pier Giacomo Tosti – appare ormai quasi scontata, anche alla luce delle dichiarazioni dei coordinatori regionali: “Non ci sono diktat da parte di nessun partito e si lavora in maniera seria e unitaria per garantire ad ogni territorio una proposta valida, fatta di competenza e capacità, imperniata su valori condivisi e in linea con il progetto di centrodestra”. A Corciano tutti d’accordo su Daniele Padovano.