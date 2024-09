Centrodestra, ufficiale l'accordo con Alternativa Popolare - Tuttoggi.info

Dopo giorni in cui l’accordo veniva comunque già dato per certo, è arrivata l’ufficialità: c’è l’intesa nazionale tra il centrodestra ed Alternavi Popolare. Che alle elezioni regionali dell’Umbria dunque significa ritiro della candidatura a presidente di Stefano Bandecchi (dopo che il suo braccio destro Riccardo Corridore gli aveva passato il testimone) e sostegno alla candidatura della governatrice uscente Donatella Tesei.

“Nella giornata di oggi – si legge nella nota congiunta – il centrodestra ha raggiunto un accordo politico nazionale con Alternativa Popolare. Grazie a questa intesa Ap porterà il

proprio contributo alla coalizione per le prossime elezioni regionali che si terranno in Liguria, Umbria e Emilia Romagna”. A firmare la nota che ufficializza l’accordo sono i responsabili nazionali dell’organizzazione del partito, Giovanni Donzelli (FdI), Francesco Battistoni (FI), Alessandro Colucci (Noi moderati), il vicesegretario della Lega Claudio Durigon, il presidente dell’Udc Antonio De Poli e il coordinatore nazionale di Alternativa popolare Stefano Bandecchi.

L’accordo arriva all’indomani dell’arrivo in Umbria della segretaria nazionale del PD Elly Schlein a “benedire” la candidatura di Stefania Proietti per il campo largo del centrosinistra. I motori in vista delle prossime regionali, dunque, sono caldi.