Centro Studi, la Commissione controllo e garanzia vuole vederci chiaro

Convocata una riunione con il presidente dimissionario

E’ stata convocata per giovedì 7 ottobre – alle 14,30 in prima convocazione e alle 15 in seconda convocazione nella sala del Consiglio comunale – la commissione controllo o garanzia del Comune di Foligno. All’esame dell’assemblea la situazione del “Centro Studi Città di Foligno” a seguito delle dimissioni del presidente e delle informazioni acquisite nel Consiglio comunale del 31 agosto scorso. Previste audizioni per la dirigente area cultura, turismo, formazione e sport, Ilenia Filippetti, l’assessore alla scuola Paola De Bonis, il sindaco Stefano Zuccarini, il presidente, dimissionario, del “Centro Studi Città di Foligno”, Enzo Carnevali.