Centro Studi, Bori (Pd) alla Regione: "Tornare subito nell'associazione"

La perdita per la riduzione dei contributi

“Secondo il nuovo Statuto, adottato il 31 gennaio 2017 e sottoscritto da Comune di Foligno, Università degli Studi di Perugia, Regione Umbria e Provincia – spiega Bori -, la Regione doveva versare circa 25mila euro come quota associativa, mentre il Comune si impegnava a versamenti non inferiori a 80mila. Di fronte all’uscita del 2021, il Centro Studi ha fatto appello, in alcune riunioni istituzionali, al ritorno della Regione nella compagine associativa, con l’obiettivo di tutelare e consentire il proseguimento dei corsi universitari ancora presenti a Foligno. Il tutto – aggiunge – in una situazione in cui il Consiglio d’amministrazione del Centro Studi ha denunciato in più occasioni la perdita di patrimonio registrata nel 2021, causata dalla riduzione del contributo versato dal Comune di Foligno e ha proposto la trasformazione del Centro, da Associazione a Fondazione”.

L’anomalia dell’uscita

“La decisione dell’uscita – continua Bori – è apparsa anomala anche perché la Direzione regionale competente dichiarava che c’era l’interesse a permanere, ‘fatte salve eventuali diverse valutazioni e determinazione della Giunta regionale in sede collegiale’. Ecco dunque – conclude – che occorre fare chiarezza, per la tutela di una istituzione che ha fatto la storia della città di Foligno, determinandone anche sviluppo e crescita”.