In centro storico nuova “Casa dell’inclusione” per i circa 4000 stranieri residenti a Castello

Inaugurato stamattina lo Sportello dell’Immigrazione, che sarà gestito per conto del Comune dalla Cooperativa La Rondine | Sarà l’unico servizio in Altotevere per la compilazione online delle domande di soggiorno

Il Comune tifernate ha inaugurato stamattina (24 marzo), in pieno centro storico, la nuova “casa dell’inclusione” per i circa 4000 stranieri che vivono a Città di Castello.

Lo Sportello per l’Immigrazione aperto in via Santa Margherita offrirà agli utenti un orientamento tra tutti i servizi a disposizione nel territorio, l’assistenza necessaria per tutte le tipologie di pratiche burocratiche indispensabili e sarà l’unico servizio in Altotevere abilitato alla compilazione elettronica della domanda per il rilascio e rinnovo dei permessi e carte di soggiorno, grazie all’adesione al progetto promosso dal Ministero dell’Interno con Anci e Poste Italiane, che pone il Comune tifernate tra le 15 municipalità dell’Umbria in grado di effettuare online questa tipologia di prestazioni.