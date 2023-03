"Centro storico in agonia, Ztl sarebbe colpo di grazia", l'affondo di Lignani - Tuttoggi

Lignani fa anche riferimento, così come ha fatto Smacchia, allo spostamento di varie attività soprattutto verso l’ex zona industriale, “con azioni spesso ad personam e senza analisi di largo respiro, che sta producendo un danno che va al di là degli interessi di chi è direttamente coinvolto e che colpisce indiscriminatamente tutti”.

Tornando alla Ztl “per il centro storico questa, in tale contesto, sarebbe il definitivo colpo mortale – aggiunge Lignani, che sottolinea anche l’inasprimento delle sanzioni per divieto di sosta e transito culminate nella domenica di Carnevale (solo in questo giorno sarebbero state oltre 30, ndr). “Non c’è dubbio che la Polizia Municipale segua un indirizzo politico teso a far quadrare i conti ma è inutile farsi belli con tariffe più contenute nei servizi se poi si spremono i cittadini diversamente e si provoca impoverimento e successivo danno allo stesso paesaggio urbano fatto di sempre più serrande chiuse e degradate”.

“E’ stato un errore marchiano appropriarsi con bandi facili di infrastrutture per prevedere una Ztl senza prima avere le idee chiare riguardo la sua attuazione – conclude il consigliere, auspicando un’imminente audizione in commissione del nuovo comandante di Polizia Municipale – E’ ovvio che ora non ci sia scelta diversa da quella di far entrare in vigore i varchi elettronici per evitare sanzioni ma questo passo deve essere preceduto non solo da opportuni processi partecipativi ma soprattutto da percorsi di accesso di mobilità alternativa e da una denuncia della convenzione con Edarco, che vincola rigidamente l’Amministrazione comunale in tema di parcheggi”.