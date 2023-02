"Incognite" centro storico, "Nessuna data certa per Ztl" | Parcheggio Frontoni "Servono lavori" - Tuttoggi

Ztl “Nessuna data certa per l’entrata in funzione”

A rispondere ai dubbi dei consiglieri di opposizione è stato l’assessore Rodolfo Braccalenti, che ha sottolineato come l’opera relativa ai varchi Ztl sia stata ultimata e collaudata a fine dicembre 2022: “Sarà però necessaria l’approvazione di un nuovo regolamento disciplinare specifico – già in fase di stesura – per l’uso del sistema. Una volta approvato il regolamento può essere richiesta l’omologazione ministeriale, che ha una tempistica stimata tra i 2 e 3 mesi e, prima dell’attivazione effettiva, va poi osservato almeno un mese di sperimentazione senza elevazioni di sanzioni al codice della strada”.

L’assessore ha poi annunciato che nell’eventualità di una mancata attivazione della Ztl, “senza giustificato motivo, il Comune verrebbe sanzionato economicamente, per lo più per un danno erariale“. Detto questo però “non c’è ancora una data specifica di entrata in funzione – evidenzia Braccalenti – Comunque dovrà essere fatta in tempi ragionevoli”.

Parcheggio sotterraneo ai Frontoni chiuso da 3 anni “Servono ancora lavori”

Per quanto riguarda il parcheggio sotterraneo dell’area ex Fat l’assessore ha letto una nota da parte del dirigente dell’ufficio tecnico, che ha spiegato come “i 23 posti ad uso pubblico sotto piazza delle Tabacchine siano ancora inaccessibili perché dovranno essere eseguiti lavori di sistemazione di alcune problematiche riguardanti lo smaltimento delle acque meteoriche. Solo a seguito dei lavori sarà possibile aprire il parcheggio, con orari da concordare con l’amministrazione del ‘supercondominio’, prevedendo comunque la chiusura notturna al pubblico. Va precisato che negli orari diurni il cancello dovrà essere chiuso una volta raggiunto il numero massimo di ingressi”.

Dibattito in Consiglio “Quando piove nel parcheggio ci sono le Cascate del Niagara”

Le puntualizzazioni di Braccalenti hanno quindi aperto il dibattito tra consiglieri, a cominciare da Minciotti (Pd): “In piazza delle Tabacchine ci vorrebbero più telecamere per contrastare gli atti vandalici. Lì ai Frontoni ci sono già molti parcheggi liberi. Sul regolamento Ztl va detto che c’è stato il passaggio di consegne tra capitani della Polizia municipale. Mi auguro che tra qualche mese questo regolamento sia pronto”. Bassini (Azione) ha sottolineato come il parcheggio sia completamente vuoto da troppo tempo, e “quando piove ci sono le Cascate del Niagara. Ho capito che c’è un problema ma quando pensate di risolverlo? Già è abbastanza complicato parcheggiare intorno alle mura. Poniamo fine a questo scempio”.

“Ztl ennesima pietra tombale sulla vita del centro storico”

“Se il centro storico è ridotto cosi è frutto di decenni di dissennate politiche urbanistiche e commerciali dolose – ha aggiunto Lignani Marchesani (Castello Civica) – Si è voluto spogliare il cuore della città spostando il baricentro della vita sociale alla rotonda di via Morandi. Io sono contrarissimo alla Ztl, ennesima pietra tombale sulla vita del centro storico“. “Apprendo solo ora che ci sono le Cascate del Niagara nel parcheggio, se così fosse sarebbe una cosa di una gravità inaudita – ha puntualizzato Arcaleni (Castello Cambia) –Per la Ztl ci voleva una visione: manca una corona intorno alla città che possa risolvere il problema dei parcheggi per il centro”.

Per Mancini (Lega) l’interpellanza di Fratelli d’Italia “ha riassunto 20 anni di disattenzione urbanistica” e puntando l’attenzione sul vicino ex ospedale ha ribadito come quest’ultimo “se utilizzato, avrebbe potuto risolvere qualche problema della città. L’amministrazione comunale non può consentire di tenere un edificio di proprietà terza (in questo caso della Regione, ndr) in quelle condizioni. Eserciti tutto il suo potere per cancellare questa schifezza”.

“Nel parcheggio lavori già concordati, integrità struttura non compromessa”

Il sindaco Luca Secondi ha aggiunto che, per quanto riguarda il parcheggio sono stati già concordati, con l’azienda responsabile, interventi di ripristino rispetto all’attività progettuale, con un investimento di 95 mila euro. “La problematica di smaltimento acque meteoriche si manifesta durante piogge abbondanti ma l’integrità della situazione non è pregiudicata, altrimenti non potrebbero neanche parcheggiarci le auto dei privati”.

Leveque (Fd’I) in conclusione ha dichiarato: “Ci aspettavamo risposte più definite: sui parcheggi ex Fat è grave che dopo 3 anni non siano ancora disponibili ad uso pubblico. Non c’è affatto una progettualità urbanistica che valorizzi centro storico. La Ztl avrebbe dovuto partire proprio dopo la disponibilità di parcheggi. Fatto ancora più grave che non ci sia una data certa né per l’apertura dei parcheggi ex Fat né per l’entrata in funzione della Ztl”.