Centro storico Corciano, prosegue la manutenzione straordinaria - Tuttoggi

Prosegue a ritmo veloce la manutenzione straordinaria nel centro storico di Corciano, vicesindaco Pierotti: “Un bellissimo progetto"

Prosegue a ritmo veloce la manutenzione straordinaria nel centro storico di Corciano. “Un bellissimo progetto – sottolinea il vicesindaco Lorenzo Pierotti – rispettoso del contesto storico dell’antico borgo”.

Entrando nel merito dell’intervento, aggiunge “dopo aver completato la strada perimetrale sotto le mura del castello con asfalto ecologico, è stata appena completata la pavimentazione in calcestruzzo spazzolato con fibre in Via delle Mandorle, la passeggiata con vista panoramica che costeggia le mura perimetrali del castello medievale. Da sempre in terra battuta e stabilizzato, da oggi è completamente pavimentata e fruibile da cittadini e visitatori del centro storico. Abbiamo corso per la realizzazione – aggiunge – dato l’imminente inizio dell’Agosto Corcianese, la storica manifestazione giunta alla sua 57^ edizione, prevista quest’anno dal 7 al 15 agosto”.

“Da Settembre invece – prosegue ancora Pierotti – come già anticipato, è prevista la sostituzione della pavimentazione di alcuni vicoli del centro storico, finora in conglomerato bitumoso, rendendoli più belli e consoni al contesto che li circonda. Si tratta, in particolare, di Via Innamorati, Via della Fornace, Via breve e Via Chiusa”.

Non finisce comunque qui, conclude il vicesindaco, perché il Sindaco e tutta l’amministrazione comunale hanno intenzione di migliorare ancora il centro storico, rendendolo sempre più bello ed accogliente.