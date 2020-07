Centro sportivo XVI giugno, lavori in dirittura d’arrivo

Il Covid non ha fermato i lavori del Centro sportivo XVI giugno, in località Ostericcia, che anzi, sono in dirittura d’arrivo. Gli interventi infatti sono proseguiti nel rispetto delle normative e a breve sarà possibile consegnare alla cittadinanza uno spazio riqualificato dove praticare attività sportiva. I lavori, finanziati dal Comune di Spello con un importo di 200 mila euro, stanno prevedendo la riqualificazione dell’area con la realizzazione di un campo da calcio a 8 che, nel senso trasversale, all’occorrenza si trasforma in due campi di calcio a 5.

Centro sportivo, come sarà

La superficie sportiva sarà in erba sintetica di ultima generazione con un intaso misto che garantisce le migliori condizioni ambientali per il gioco e le performance degli atleti. “A breve sarà dunque a disposizione della città uno spazio riqualificato da utilizzare non solo per l’attività sportiva – commenta il sindaco Moreno Landrini – L’intervento conferma la volontà dell’Amministrazione di riqualificare il complesso sportivo che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la comunità, in particolare per i bambini e i ragazzi in fase di crescita, e che comprende anche la piscina comunale di cui è in corso il progetto di riqualificazione”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della Julia Spello Emanuele Manni che ha ringraziato l’Amministrazione per l’opera realizzata. “Si tratta di un intervento importante e atteso da tempo – ha commentato – che permetterà ai ragazzi e agli adulti di praticare attività sportiva e disporre di un luogo dove incontrarsi e socializzare”.