Centro sociale 'Centro storico', in piazza per chiedere la sede

La struttura via Oberdan va lasciata entro l'estate

Il centro sociale “Centro storico” ha indetto una manifestazione per sabato 30 aprile alle 11 in piazza della Repubblica, per chiedere una sede consona all’attività di socializzazione e di aggregazione che la struttura compie da oltre 40 anni.

“Abbiamo bisogno del supporto di tutti voi – scrivono sui social – abbiamo moltissimi soci anziani che chiedono una casa permanente come ritrovo e socializzazione. L’abbiamo avuta per 39 anni come sede in via Oberdan 125“. La sede però andrà lasciata e per il momento il Centro non ha una soluzione. L’idea prospettata dell’ex Fils non piace perché viene ritenuta scomoda essendo troppo lontana dal centro.